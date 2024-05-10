Ankaragücü'nden TFF'ye Beşiktaş tepkisi: İşitme engelli...

10 May 2024 13:07 - Güncelleme : 10 May 2024 13:08

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü evinde 1-0 yenerek elediği maçta ev sahibi ekip taraftarlarının küfürlü tezahüratları gündeme gelmişti. Profesyponel Futbol Disiplin Kurulu'nmun (PFDK) maça ilişkin disiplin sevklerini açıklamasının ardından Ankaragücü'ndan sert tepki geldi. Başkent ekibi, siyah-beyazlı kulübün çirkin ve kötü tezahürattan dolayı sevk edilmemesinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) hedef aldı.

52. MADDE SERZENİŞİ

"Sizce hangi TFF?" başlığının kullanıldığı mesajda "Hukuksuz, kuralsız ve taraflı yönetim anlayışını kendine ilke edinmiş mevcut Türkiye Futbol Federasyonu'nun skandal PFDK sevkine ilişkin değerlendirmelerimizi spor kamuoyu ile paylaşıyoruz" denildi.

Beşiktaş'ın PFDK'ye "saha olayları" nedeniyle 52. maddeden sevk edildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş ile oynadığımız Türkiye Kupası karşılaşmasında kulübümüze, camiamıza, teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'na ve takım kaptanlarımızdan Atakan Çankaya'ya 90 dakika küfür eden rakip takım taraftarlarının FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahürattan sevk edilmemesini zavallı bir 'helalleşme' çabası olarak yorumluyoruz. Aynı stadyumda kendisine edilen küfürlere parmak sallayıp stadyumu terk ederek karşılık veren Mehmet Büyükekşi'nin, küfürler eşliğinde saha içi ve saha kenarında görevini yapmaya devam etmek zorunda olan kişilere karşı da TFF Başkanı olarak sorumluluğu olduğunu hatırlatırız."

NEDEN SEVK YOK?

Yapılan küfürlü tezahüratların kamuoyunda gündem olduğunu ve basın toplantılarında hem Belözoğlu'na hem de Atakan'a bu konunun gazeteciler tarafından sorulduğu vurgulanarak, "Yaklaşık 40 bin taraftarın dakikalarca gerçekleştirdiği küfürlü tezahürata ilişkin sevk yapılmamasının nedeni nedir? Kaldı ki bu federasyonun kurulu, 09 Mayıs 2024 tarihinde açıklanan kararlarında Alanyaspor karşılaşmasında hemen her stadyumda gerçekleşebilecek tezahüratlarla ilgili kulübümüze 350 bin lira para cezası ve 7 blok için bir sonraki karşılaşmada müsabakaya giriş cezası uygulamıştır" denildi.

İŞİTME ENGELİ VE SEÇİM GÖNDERMESİ!

TFF'nin yapılacak seçimli genel kurulu işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Karşılaşmanın temsilcileri Kerem Baykalmış, Turgay Aytepe ve Nazif Çıldır’ı işitme engelleri olmasına rağmen maçta görevlendirdiniz. Stadyumlarda artık çirkin ve kötü tezahürat için sevk yapılmayacak. Uygulamaya bu karşılaşma ile başladınız. Temsilcilerin raporlarında çirkin ve kötü tezahürat yer almasına rağmen, sevk etmeye cesaret edemediniz. Yönetim anlayışınızda kanun ve kural tanımıyorsunuz. Elbet gerçekleşecek TFF Seçimli Mali Kurulu'nda günahlarınızın hesabını futbol kulüplerine vereceksiniz."