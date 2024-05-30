Ankaragücü'ne veda eden Kazımcan Karataş Galatasaray'a döndü

30 May 2024 17:00 - Güncelleme : 30 May 2024 17:10

Bonservisi Galatasaray'da olan Kazımcan Karataş, devre arasında sezon sonuna kadar MKE Ankaragücü'ne kiralanmıştı.

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Kazımcan Karataş, sarı-lacivertli takıma veda etti.

"ANKARAGÜCÜ'NÜN SÜPER LİG'E DÖNECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOK"

21 yaşındaki sol bek, "Sizlerle geçirdiğim bu kısa ama mücadele dolu yolculuğun sonu. Maalesef ligi istediğimiz şekilde bitiremedik ancak bu büyük camianın her zaman ait olduğu yere, Süper Lig'e döneceğinden hiç şüphem yok. Her koşulda takımının yanında olan Ankaragücü taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

12 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sol bekte görev alan Kazımcan, MKE Ankaragücü ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 12 maça çıkıp 622 dakika süre aldı. Bu maçlarda gol ve asist üretemedi.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro civarında gösterilen Kazımcan Karataş'ın Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.