Ankaragücü'nün hayatını kaybeden İskoç taraftarı toprağa verildi

01 Temmuz 2024 13:38 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 13:43

MKE Ankaragücü'nün yaşamını yitiren İskoç taraftarı James Alexander Chalmers, kulüp Başkanı İsmail Mert Fırat'ın da katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Tribünlerimizin sevilen ismi James Alexander Chalmers; ailesinin, taraftarlarımızın ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan başkanımız İsmail Mert Fırat cenaze töreninin ardından, kongremizde delegelerimiz tarafından yazılan anı defterini James'in ailesine teslim etti." ifadeleri kullanıldı.

ANI DEFTERİ OLUŞTURULDU

Ankara'da ATO Congresium'da 29 Haziran'da yapılan MKE Ankaragücü Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda, 28 Haziran'da hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftarlarının sembol isimlerinden İskoçya vatandaşı James Alexander Chalmers için anı defteri oluşturulmuştu.

FUTBOLSEVERLERİN TANIDIĞI BİR İSİMDİ

İngiltere Büyükelçiliğindeki görevi dolayısıyla Ankara'ya 1979 yılında gelen, daha sonra da bir Türk vatandaşıyla evlenerek Ankara'da kalan Chalmers, Ankaragücü taraftarlığıyla futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim haline gelmişti.