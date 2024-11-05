Antalyaspor, Bodrum FK maçına hazırlanıyor!

05 Kasım 2024 20:01 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 20:03

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında evinde Bodrum FK'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kocaelispor, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor! Sağlam açıkladı: 'Tatlı rekabet var'

Kocaelispor, Sakaryaspor maçına hazırlanıyor! Sağlam açıkladı: 'Tatlı rekabet var'

Kırmızı-beyazlılar, dünkü Samsunspor​ karşılaşmasının ardından ara vermeden Sipay Bodrum FK maçının hazırlıkları için akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Alex de Souza​ yönetiminde ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Samsunspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde görev alan oyuncular, antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.