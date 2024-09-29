Antalyaspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçında Fenerbahçe eski futbolcusu Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor deplasmanında sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında sahaya çıkıyor.
DAKİKA SKOR
1'▶️Maç başladı.
2'🚫Yaşanan karambolde Szymanski'nin vurduğu topu Antalyaspor savunması çizgiden çıkardı.
12'🚫Kaluzinski ceza sahası dışından şutunu çekti. Savunmadan seken top direkten döndü. Dönen topu Dominik Livakovic kontrol etti.
19'🚫Sofyan Amrabat ceza sahası dışından vurduğu top üstten auta gitti.
32'🌕Djiku sarı kart gördü.
41'🚫 Saint Maximin sol çaprazdan vurduğu şut kalecide kaldı.
ALEX İLK KEZ FENERBAHÇE'YE KARŞI
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez sarı-lacivertli takıma rakip oldu.
Alex futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması altında çıktığı 344 maçta 171 gol atmıştı.
GECENİN SONUÇLARI
Trendyol Süper Lig'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:
Eyüpspor 3-2 Gaziantep FK
Trabzonspor 3-2 Konyaspor
Bodrum FK 1-0 Adana Demirspor
İLK 11'LER
Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Kalujinski, Townsend, Djenepo, Samudio
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Jayden, İsmail, Amrabat, Szymanski, Maximin, Tadic, Dzeko