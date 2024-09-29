Antalyaspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

29 Eylül 2024 18:58 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 19:42

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçında Fenerbahçe eski futbolcusu Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor deplasmanında sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig​'in 7. haftasında Fenerbahçe​, Antalyaspor​ deplasmanında sahaya çıkıyor.

DAKİKA SKOR

1'▶️Maç başladı.

2'🚫Yaşanan karambolde Szymanski'nin vurduğu topu Antalyaspor savunması çizgiden çıkardı.

12'🚫Kaluzinski ceza sahası dışından şutunu çekti. Savunmadan seken top direkten döndü. Dönen topu Dominik Livakovic kontrol etti.

19'🚫Sofyan Amrabat ceza sahası dışından vurduğu top üstten auta gitti.

32'🌕Djiku sarı kart gördü.

41'🚫 Saint Maximin sol çaprazdan vurduğu şut kalecide kaldı.

ALEX İLK KEZ FENERBAHÇE'YE KARŞI

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez sarı-lacivertli takıma rakip oldu.

Alex futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması altında çıktığı 344 maçta 171 gol atmıştı.

GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig​'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:

Eyüpspor 3-2 Gaziantep FK

Trabzonspor 3-2 Konyaspor

Bodrum FK 1-0 Adana Demirspor

İLK 11'LER

Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Kalujinski, Townsend, Djenepo, Samudio

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Jayden, İsmail, Amrabat, Szymanski, Maximin, Tadic, Dzeko