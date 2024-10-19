Antalyaspor - Galatasaray maçı öncesi seremonide ilginç görüntü: Icardi...
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 23:20 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 23:21
Lider Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk oldu. Maçtan önceki seremoni görüntüsü ise karşılaşmaya damga vurdu. Mauro Icardi'nin önünde 15 çocuk yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Onvo Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar deplasmanda 10. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. Ancak karşılaşmaya maç öncesi damga vurdu.
Antalyasporlu ve Galatasaraylı oyuncuların maç öncesi çıktığı seremonide sarı kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi, 15 çocukla sahaya çıktı.
Arjantinli oyuncu ve ona yakın takım arkadaşı arasında 11 çocuk yer aldı.
Kaynak: tgrthaber.com