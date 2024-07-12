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Antalyaspor, Moussa Djenepo'yu kiraladı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Temmuz 2024 16:03 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 16:07
Antalyaspor, Moussa Djenepo&#039;yu kiraladı

Antalyaspor, Belçika ekibi Standard Liege'den Malili sol kanat oyuncusu Moussa Djenepo'yu kiralık olarak transfer etti.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Belçika’nın Standard Liege kulübünden Malili sol kanat oyuncusu Moussa Djenepo'yu kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Djenepo için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, "Sol kanat oyuncusu olarak Türkiye’den ve Avrupa’dan birçok kulübün talip olduğu Moussa Djenepo ile anlaşmış bulunmaktayız. Yeni sezonda özellikle hücum gücümüzü arttıracağına inanıyoruz. Kendisi ile satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere kiralık olarak anlaştık." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor, Moussa Djenepo'yu kiraladı - 1. Resim

12 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Antalyaspor'da "12" numaralı formayı giyecek olan Moussa Djenepo da Antalyaspor ailesinin bir parçası olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Antalyaspor Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil ise transferlerin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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