Antoine Griezmann MLS'e doğru!

17 Kasım 2024 20:30 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 20:40

Fransız golcü Antoine Griezmann'ın adı Amerika Futbol Ligi olan MLS takımıyla anılmaya başlandı.

Fransa Milli Takımı​ kariyerine son veren ve aktif futbol hayatına İspanyol ligi takımlarından Atletico Madrid​'de devam eden Antoine Griezmann ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Antoine Griezmann'ın ara transfer döneminde Atletico Madrid'den ayrılabileceği aktarıldı.

33 yaşındaki golcünün, sıradaki adresinin MLS​ ekiplerinden Los Angeles FC olabileceği belirtildi.

SEZON KARNESİ

Fransız golcü Antoine Griezmann, bu sezon Atletico Madrid forması altında 18 karşılaşmada forma şansı buldu. Yıldız futbolcu, bu maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Antoine Griezmann, takım arkadaşlarına 6 gol pası verdi.