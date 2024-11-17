Antoine Griezmann MLS'e doğru!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Kasım 2024 20:30 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 20:40
Fransız golcü Antoine Griezmann'ın adı Amerika Futbol Ligi olan MLS takımıyla anılmaya başlandı.
Fransa Milli Takımı kariyerine son veren ve aktif futbol hayatına İspanyol ligi takımlarından Atletico Madrid'de devam eden Antoine Griezmann ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Antoine Griezmann'ın ara transfer döneminde Atletico Madrid'den ayrılabileceği aktarıldı.
33 yaşındaki golcünün, sıradaki adresinin MLS ekiplerinden Los Angeles FC olabileceği belirtildi.
SEZON KARNESİ
Fransız golcü Antoine Griezmann, bu sezon Atletico Madrid forması altında 18 karşılaşmada forma şansı buldu. Yıldız futbolcu, bu maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Antoine Griezmann, takım arkadaşlarına 6 gol pası verdi.
Kaynak: tgrthaber.com