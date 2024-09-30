Antoine Griezmann'dan sürpriz karar: Vedasını resmen duyurdu!

30 Eylül 2024 12:27 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 12:32

Atletico Madrid forması giyen 33 yaşındaki yıldız golcü Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Atletico Madrid forması giyen 33 yaşındaki golcü Antoine Griezmann sürpriz bir hamleyle dikkat çekti.

Fransa Milli Takımı​ ile 137 maçta boy gösteren Antoine Griezmann, veda kararını resmen duyurdu.

GRİEZMANN'DAN MİLLİ TAKIMA VEDA!

Griezmann sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatımın bu bölümünü anılarla dolu bir kalple kapatıyorum. Bu muhteşem üç renkli macera için teşekkür ederim, yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.

FRANSA İLE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı ile 137 maçta forma giydi ve 44 gole imza attı.

33 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası​ ve 2021 UEFA Uluslar Ligi​'ni kazandı.

2016'da Fransa'da yılın futbolcusu seçilen Griezmann Fransa U19 Milli Takımı'yla da Avrupa Şampiyonası kazandı.