Ara transferler UEFA Avrupa Ligi playoff turunda oynayabilecek mi? Talisca, Morata, Diego Carlos...

31 Ocak 2025 14:10 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 14:18

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Talisca, Diego Carlos, Skriniar ve Mimovic'i kadrosuna katarken, Galatasaray Ahmet Kutucu'dan sonra Alvaro Morata'yı transferini bitirmek üzere. Akıllarda ise "Yeni transferler UEFA Avrupa Ligi playoff turunda oynayabilir mi?" sorusu var. İşte cevabı...

Yeni formatıyla ilk kez oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması heyecanı 8. ve son hafta maçlarıyla sona erdi. 36 takımla lig usulü oynanan ilk turun final haftasında Hollanda deplasmanına çıkan iki temsilcimizden Galatasaray, Ajax'a 2-1; Beşiktaş ise Twente'ye 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe ise Danimarka'da Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından ligde 14. sırayı alan Galatasaray ile 24. sırayı alan Fenerbahçe play-off turuna yükselirken, Beşiktaş için bu sezon Avrupa defteri kapandı.

PLAYOFF TURUNA 3 FUTBOLCU YAZABİLECEKLER

Bu noktada akıllara Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimleri playoff turunda oynatıp oynatamayacağı sorusu takıldı.

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre lig aşamasının tamamlanmasından sonra ve eleme aşamasının başlamasından önce, bir kulüp mevcut yarışmadaki kalan maçlar için en fazla üç yeni uygun oyuncu kaydedebilir. Ancak bu tür kayıtların en geç 6 Şubat 2025'e (24:00) kadar tamamlanması gerekiyor.