Arda Güler, Türkiye'nin gururu oldu! Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'dan yeni görevler geldi

13 Temmuz 2024 15:42 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 15:48

EURO 2024 karşılaşmalarında futbol başarısını bir kez daha kanıtlayan Arda Güler, Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. Real Madrid'de forma giyen ve henüz 19 yaşında olan Arda Güler, adını resmen futbol tarihine kazıdı.

REAL MADRİD TEKNİK DİREKTÖRÜ CARLO ANCELOTTİ'DAN ARDA GÜLER'E YENİ GÖREV!

İspanyol medyasından Defanca Central'de yer alan habere göre; Carlo Ancelotti, 19 yaşındaki Arda Güler'in omuzlarına bir görev daha yükledi. Ancelotti, aldığı kararla takımın geleceğini Güler'in dikkatine bıraktı.

İtalyan hoca özellikle EURO 2024 A Milli Futbol Takımında yaptığı asistlerle takımı çeyrek finale taşıyan Güler'e Toni Kroos'un pozisyonunu verdi.

Arda, artık Real Madrid'de Kroos'un bıraktığı boşluğu doldurarak kornerleri kullanacak. Takıma girdiğinden beri yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre maçlara çıkamayan Güler, bu kez başarısını kanıtlama fırsatını yakaladı. Genç futbolcu, Madrid'de 10 maça çıkmış ve 6 gol katkısı yapmıştı.