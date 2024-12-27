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Arda Güler baba ocağına geldi!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Aralık 2024 01:20 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 01:23
Arda Güler baba ocağına geldi!

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, baba ocağı olan Bolu'nun Mengen ilçesinde babaannesi ve dedesini ziyaret etti. İşte detaylar...

İspanya ekibi Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Bolu’ya geldi. Hafta arasında Bolu’nun Mengen ilçesinde babaannesi ve dedesini ziyaret eden Güler, bir süre aile büyükleriyle vakit geçirdi.

Arda Güler baba ocağına geldi! - 1. Resim

BELEDİYE BAŞKANI'NI ZİYARET ETTİ

Mengen Belediye Başkanı Vural Turan’ı da ziyaret eden Güler, Başkan Turan’dan ‘Mengen’ yazılı porselen tabak hediyesi aldı.

Arda Güler baba ocağına geldi! - 2. Resim

Bolu’dan ayrılan Güler’in ayrıca Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nı da ziyaret ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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