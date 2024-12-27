Arda Güler baba ocağına geldi!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

27 Aralık 2024 01:20 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 01:23

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, baba ocağı olan Bolu'nun Mengen ilçesinde babaannesi ve dedesini ziyaret etti. İşte detaylar...

İspanya ekibi Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Bolu’ya geldi. Hafta arasında Bolu’nun Mengen ilçesinde babaannesi ve dedesini ziyaret eden Güler, bir süre aile büyükleriyle vakit geçirdi. BELEDİYE BAŞKANI'NI ZİYARET ETTİ Mengen Belediye Başkanı Vural Turan’ı da ziyaret eden Güler, Başkan Turan’dan ‘Mengen’ yazılı porselen tabak hediyesi aldı. Bolu’dan ayrılan Güler’in ayrıca Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nı da ziyaret ettiği öğrenildi. İlgili Haberler LaLiga’da Arda Güler rüzgarı: Ödülü kaptı, sosyal medya yıkıldı! ''Luka Modric artık meşaleyi devretmeli'' Arda Güler’in hocası değişiyor mu? Transfer iddiaları İspanya basınını salladı