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 | Suat Vilgen

Arda Güler, Bellingham ile tartıştı! İspanyol basınından dikkat çeken yorum

Real Madrid'de forma giyin milli futbolcumuz Arda Güler, Juventus karşısında sergilediği performans kadar, maçta Bellingham ile yaşadığı tartışma ile İspanya'da gündeme oturdu. İspanyol basınında yer alan yorumlarda Güler’in “kişiliğini sahaya koyduğu” vurgulandı.

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Arda Güler, Bellingham ile tartıştı! İspanyol basınından dikkat çeken yorum
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 09:12
Arda Güler, Bellingham ile tartıştı! İspanyol basınından dikkat çeken yorum

Arda Güler’in Juventus karşısında oynanan ve Real Madrid’in 1-0 galip gelerek FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükseldiği karşılaşmadaki performansı İspanya basınında övgüyle karşılandı. El Desmarque isimli spor sitesi yorumcularından Miguel Casado, Arda'nın performansına ilişkin yapılan analizde dikkat çeken ifadelere yer verdi. HaberdeKİ yorumda Casado, Arda’nın Fede Valverde ve Jude Bellingham’la birlikte orta sahanın merkezinde görev yaptığı ve oyunun temposunu belirleyen isimlerden biri olduğunu belirtti.

MUHTEŞEM ÇALIM ÖZGÜSÜZ KALMADI

Teknik direğktör Xabi Alonso'nun oyun planında 15 numaralı formasıyla önemli bir rol üstlendiği ifade edilen Arda Güler için “atakları organize eden, İtalyan savunmasını aşmak için sorumluluk alan” bir futbolcu olduğu vurgulandı. Sahada gösterdiği teknik meziyetlere de dikkat çekilen yorumda, Arda'nın Di Gregorio’nun kalesi yakınlarında yaptığı şık "şapka hareketi (rakibin üzerinden topu aşırmak)" ile kalitesini sergilediği dile getirildi.

Arda Güler, Bellingham ile tartıştı! İspanyol basınından dikkat çeken yorum

İYİ ÇOCUKTAN SERT KARAKTERE...

Yorumda, genç oyuncunun yalnızca tekniğiyle değil, aynı zamanda karakteriyle de dikkat çektiği ifade edildi. “Her şey onun istediği gibi gitmediğinde, dişlerini sıkarak planını baştan kuruyor” denilen haberde, Arda’nın sahadaki kararlılığı ve hırsı öne çıkarıldı.

Arda Güler, Bellingham ile tartıştı! İspanyol basınından dikkat çeken yorum

ARDA BASKI ALTINDA

Özellikle maçın 61. dakikasında Jude Bellingham ile yaşadığı tartışma bu karakterin bir yansıması olarak değerlendirildi. Bellingham’ın Arda’ya yönelik bir uyarısı sonrasında, genç oyuncunun geri adım atmadan karşılık verdiği ve takım arkadaşları arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı aktarıldı. Bu an için, “takımın yıldız isimlerinden biriyle yaşanan bu diyalog, Arda’nın baskı altında nasıl durduğunu gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler, Bellingham ile tartıştı! İspanyol basınından dikkat çeken yorum

ARAYA TCHOUAMENİ GİRDİ

Sosyal medyada yer alan yorumlara da atıf yapılan haberde, tartışmanın “Arda’nın savunma ve hücum arasında doğru pozisyon almaması ve Bellingham’a pas opsiyonu sunmaması” nedeniyle çıktığı belirtildi. İkilinin arasına Aurelien Tchouameni’nin girdiği ve olayın büyümeden yatıştırıldığı da haberin detaylarında yer aldı. İşte o anlar:

Arda Güler, Bellingham ile tartıştı! İspanyol basınından dikkat çeken yorum

ARDA'NIN ETKİSİ RAKAMLARA YANSIDI

Yorumda Arda Güler’in maçta ortaya koyduğu istatistiklerin de Xabi Alonso’yu memnun edecek cinsten olduğu belirtildi. Ayrıca Güler’in Juventus karşısında sadece yeteneğini değil, büyük maçlarda liderlik yapabilecek kişiliğini de gösterdiği vurgulandı.
Genç oyuncunun 77. dakikada Luka Modric ile değiştirildiği hatırlatılırken, şu sayılara yer verildi:

– 100 topla buluşma

– %91 pas isabeti (82 pasın 75’i başarılı)

– 9’da 7 uzun pas isabeti

– 3 kilit pas ve 3 net gol pozisyonu hazırlama

– 13 kez son üçüncü bölgeye pas

– 7 ikili mücadele kazanma

– 7 top kazanma

ETİKETLER
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#jude bellingham
#xabi alonso
#Bellingham
#Fifa Kulüpler Dünya Kupası
#Fede Valverde
#Futbol
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