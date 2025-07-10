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 | Suat Vilgen

Arda Güler bu kez hedef tahtasında! PSG hezimeti sonrası Vitinha kıyası ve transfer yorumu

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid’in PSG karşısında aldığı tarihi mağlubiyetin ardından eleştirilerin merkezine oturdu. İspanyol basını "Yeni Vitinha" benzetmeleri yapılan genç yıldızın, orta sahada etkisiz kaldığı yorumunu yaptı.

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Arda Güler bu kez hedef tahtasında! PSG hezimeti sonrası Vitinha kıyası ve transfer yorumu
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 09:30

Kulüpler Dünya Kupası ları uuinal maçında PSG'ye 4-0 gibi ağır bir skorla boyun eğerek son dönemin en ağır yenilgilerinden birini aldı. İspanyol devinde forma giyen milli futbolcumuz , maçtaki performansıyla bu kez ağır eleştirilerin hedefi oldu. Teknik Direktör 'nun göreve gelişiyle birlikte takımdaki rolü güçlenen ve ilk 11'de forma bulmaeya başlayan, dün de 83 dakika sahada kalan Arda bu süre zarfında önemli bir varlık gösteremedi. Arda İspanyol basınında performansıyla ağır eleştirilerin hedefi oldu.

Arda Güler bu kez hedef tahtasında! PSG hezimeti sonrası Vitinha kıyası ve transfer yorumu

XABİ ALONSO'NUN TERCİHLERİ ELEŞTİRİLDİ

El Correo gazetesinde maç ile ilgili yer verilen analiz yazısında Paris Saint-Germain’e 4-0 mağlup olan Real Madrid'in yalnızca skor değil, oyunun bütününde yaşadığı çöküşe dikkat çekildi. İspanyol devinin teknik direktörü Xabi Alonso’nun tercihlerinin tartışmaya açıldığı yazıda milli futbolcu Arda Güler de eleştirildi.

Arda Güler bu kez hedef tahtasında! PSG hezimeti sonrası Vitinha kıyası ve transfer yorumu
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VITINHA İLE KIYASLAMA

Arda'nın bir süredir takımın geleceği olarak görüldüğü, Xabi Alonso'nun da maçtan önce yakın çevresine “Arda geleceğin Vitinha’sı olabilir” dediği iddia edilerek, "Arda, bu büyük maçta etkisiz bir görüntü sergiledi. 83 dakika sahada kalan genç oyuncu, sadece 32 başarılı pasla maçı tamamladı. PSG’nin yıldızı Vitinha ise 105 pasla oynadı ve oyunun mutlak hakimi oldu" denildi.

Alonso'nun Arda ile ilgili fikirleri nedeniyle transferde dünya çapında bir orta saha ısrarının kulüp tarafından geri çevrildiği belirtilen haberde "Ancak PSG karşısında ortaya çıkan tablo, bu inancın ne kadar erken olduğuna işaret etti" yorumuna yer verildi.

Arda Güler bu kez hedef tahtasında! PSG hezimeti sonrası Vitinha kıyası ve transfer yorumu

ARDA İÇİN BÜYÜK UMUTLAR VARDI

Yazıda, “Arda Vitinha değil, Mbappé de Jordan değil... Arda ve Bellingham’ın ilgisizliği, Vitinha, Neves ve Fabián karşısında Madrid orta sahasını tamamen düşürdü.” şeklindeki ifadeler de dikkat çekti.

Arda Güler bu kez hedef tahtasında! PSG hezimeti sonrası Vitinha kıyası ve transfer yorumu

MODRIC GİTTİ, YÜK ARDA’NIN ÜZERİNE KALDI

Öte yandan yazıda Luka Modric’in takımdan ayrılmasıyla Arda Güler’in merkezde yalnız bırakıldığı da belirtilerek kulüp yönetiminin, Hırvat yıldızın ayrılığıyla doğan boşluğu Arda’nın doldurabileceğine inandığı ancak Real Madrid orta sahasının PSG karşısında adeta çöktüğü belirtildi.

Gazete “Luka gidiyor çünkü kulüp öyle istedi. Şimdi merkezde sadece Arda kaldı. Ama Arda, ne Vitinha ne de Modric” yorumunda bulundu.

Arda Güler bu kez hedef tahtasında! PSG hezimeti sonrası Vitinha kıyası ve transfer yorumu
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XABI ALONSO SİSTEMİN AĞIRLIĞI ALTINDA

Yazının devamında ise şu ifadeler yer buldu: Real Madrid'in yeni teknik patronu Xabi Alonso, takımın yapısal zaaflarıyla yüzleştiği bu ağır mağlubiyet sonrası sorgulanmaya başlandı. Özellikle orta sahada eksik olan "lider oyuncu" tipi, PSG karşısında büyük bir açığa dönüştü. Arda Güler’in bireysel gelişimi ve takımın yeniden yapılanması adına bu dönem kritik bir sınav olacak. Ancak görünen o ki; Madrid’in geleceğini yalnızca genç yıldızların omzuna yüklemek, en az bu mağlubiyet kadar riskli olabilir."

ETİKETLER
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#xabi alonso
#2025 Fifa Kulüpler Dünya Kupası
#vitinho
#Futbol
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