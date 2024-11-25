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Arda Güler çalım attı, tüm stat ayağa kalktı! Ancelotti'den övgüler geldi

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 07:01 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 07:18
Arda Güler çalım attı, tüm stat ayağa kalktı! Ancelotti&#039;den övgüler geldi

Arda Güler takımı Real Madrid'in Leganes'i 3-0 mağlup ettiği maçta attığı bir çalımla tribünleri ayağa kaldırdı. Estetik çalım, sosyal medyada da binlerce kez paylaşılırken, maç sonrası Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda'a övgü gecikmedi.

İspanya futbol ligi La Liga​'nın 14. haftasında Real Madrid​, deplasmanda Leganes'i 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Karşılaşmaya damga vuran isim ise milli yıldızımız Arda Güler​ oldu. Yaklaşık 9 haftalık aranın ardından ilk 11'de sahaya çıkan genç yetenek, performansıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Arda Güler çalım attı, tüm stat ayağa kalktı! Ancelotti'den övgüler geldi - 1. Resim

TRİBÜNLER AYAĞA KALKTI

İlk yarıda Real Madrid yarı sahasında rakip oyuncuların arasından topu kazanarak estetik bir çalımla atağı başlatan Arda Güler, bu hareketiyle tüm stadı ayağa kaldırdı. X platformunda kısa süre içinde binlerce kez paylaşılan ve çok sayıda yorum alan milli oyuncu, oyundaki etkili performansını Valverde'ye yaptığı asistle taçlandırdı.

Arda Güler çalım attı, tüm stat ayağa kalktı! Ancelotti'den övgüler geldi - 2. Resim

ARDA'NIN LEGANES PERFORMANSI

75 dakika sahada kalan 19 yaşındaki Arda, 60 kez topla buluştu, %93 pas isabet oranı yakaladı ve 2 kilit pas ile göz doldurdu. İki kez gole çok yaklaşan genç yıldız, son vuruşlarda şanssızdı ancak takımına yaptığı katkıyla alkış topladı.

ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER YORUMU

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti​, Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf etti: "Arda bugün çok iyi oynadı, gole yaklaştı ve takıma büyük enerji kattı. Ondan çok memnunum."

Arda Güler çalım attı, tüm stat ayağa kalktı! Ancelotti'den övgüler geldi - 3. Resim

Arda'ya gerekli şansı tanımamakla eleştirilen Ancelotti, genç futbolcunun güvendiği oyuncular arasında yer aldığını da sözlerine ekledi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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