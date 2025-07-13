Arda Güler için İspanyol basınından takas iddiası! Yeni adresi Liverpool olabilir

Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Paris St Germain'e 4-0 yenilerek yaşadığı hezimet, İspanyol devinde taşları yerinden oynattı. Yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun Arda Güler'i merkezine oturttuğu değişim rüzgarı, bu yenilgi ile kesintiye uğrarken, takımın geleceğine ilişkin spekülasyonların ardından, Madrid ekibi transfer için kolları sıvadı. Kulüp yönetimi özellikle orta saha takviyesi konusunda araştırmalarını sürdürürken İspanyol basını Arda Güler'in de takas olarak düşünüldüğü çarpıcı bir transfer iddiasında bulundu.

MAC ALLISTER İÇİN 100 MİLYON EUROLUK PAZARLIK

İspanya'nın çok okunan spor haber sitelerinden fichajes.net'te yer alan haberde, Real Madrid'in orta sahasını güçlendirmek adına Liverpool'da forma giyen Alexis Mac Allister'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Haberde Luka Modric'in ayrılışıyla birlikte Real Madrid'in orta sahada sadece kalite değil, aynı zamanda liderlik de sağlayabilecek bir oyuncu arayışına girdiği belirtilerek "Liverpool ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mac Allister, bu profile mükemmel bir şekilde uyuyor. Ancak Liverpool, transferi için 100 milyon avro civarında yüksek bir fiyat belirledi. Real Madrid bu rakamı yüksek buluyor ve anlaşmayı zorlaştırabilir" yorumuna yer verdi.

BU TRANSFER İÇİN ARDA FEDA EDİLEBİLİR

Mac Allister'ın şimdilik Liverpool'dan ayrılmak istediğine dair net bir işaret vermediği belirtilirken buna karşın Real Madrid'in oyuncuya ilgisinin azalmadığı belirtildi. Hatta Real yönetiminin bu transferi gerçekleştirmek adına Arda Güler gibi genç bir yeteneği dahi transfer ücretini düşürmek adına takas olarak teklif edebileceği belirtildi.