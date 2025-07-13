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 | Suat Vilgen

Arda Güler için İspanyol basınından takas iddiası! Yeni adresi Liverpool olabilir

Orta sahasını takviye etmek isteyen Real Madrid'in Arjantinli yıldız için Liverpool'la masaya oturmaya hazırlandığı iddia edildi. Haberde Arda Güler'in bu transferde takas verilebileceği öne sürüldü.

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 11:21

'in Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Paris St Germain'e 4-0 yenilerek yaşadığı hezimet, İspanyol devinde taşları yerinden oynattı. Yeni teknik direktör 'nun 'i merkezine oturttuğu değişim rüzgarı, bu yenilgi ile kesintiye uğrarken, takımın geleceğine ilişkin spekülasyonların ardından, Madrid ekibi için kolları sıvadı. Kulüp yönetimi özellikle orta saha takviyesi konusunda araştırmalarını sürdürürken İspanyol basını Arda Güler'in de takas olarak düşünüldüğü çarpıcı bir transfer iddiasında bulundu.

Arda Güler için İspanyol basınından takas iddiası! Yeni adresi Liverpool olabilir
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MAC ALLISTER İÇİN 100 MİLYON EUROLUK PAZARLIK

İspanya'nın çok okunan spor haber sitelerinden fichajes.net'te yer alan haberde, Real Madrid'in orta sahasını güçlendirmek adına 'da forma giyen Alexis Mac Allister'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Haberde Luka Modric'in ayrılışıyla birlikte Real Madrid'in orta sahada sadece kalite değil, aynı zamanda liderlik de sağlayabilecek bir oyuncu arayışına girdiği belirtilerek "Liverpool ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mac Allister, bu profile mükemmel bir şekilde uyuyor. Ancak Liverpool, transferi için 100 milyon avro civarında yüksek bir fiyat belirledi. Real Madrid bu rakamı yüksek buluyor ve anlaşmayı zorlaştırabilir" yorumuna yer verdi.

Arda Güler için İspanyol basınından takas iddiası! Yeni adresi Liverpool olabilir
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BU TRANSFER İÇİN ARDA FEDA EDİLEBİLİR

Mac Allister'ın şimdilik Liverpool'dan ayrılmak istediğine dair net bir işaret vermediği belirtilirken buna karşın Real Madrid'in oyuncuya ilgisinin azalmadığı belirtildi. Hatta Real yönetiminin bu transferi gerçekleştirmek adına Arda Güler gibi genç bir yeteneği dahi transfer ücretini düşürmek adına takas olarak teklif edebileceği belirtildi.

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