Arda Güler için Real Madrid'e teklif var! İspanyollar detayları yazdı

18 Aralık 2024 13:58 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 14:05

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler için Almanya'dan büyük bir teklif ggldi. İspanyol basını, teklifi ve Madrid ekibinin yanıtını yazdı.

Real Madrid-Pachuca maçı hangi kanalda? Arda Güler bir kupa daha kazanabilir

Real Madrid-Pachuca maçı hangi kanalda? Arda Güler bir kupa daha kazanabilir

İspanyol devi Real Madrid​'de top koşturan Arda Güler, ara tranfser dönemi yaklaşırken birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alıyor. İspanyol basın genç yıldız için bu kez Almanya​'dan çarpıcı bir teklif geldiğini duyurdu.

DORTMUND KİRALAMAK İSTİYOR

Bernabeu Digital'de yer alan habere göre, teknik direktörlüğünü Nuri Şahin​'in yaptığı Bundesliga'nın köklü ekibi Borussia Dortmund​, Arda Güler​'i sezon sonuna kadar kiralamak için Real'in kapısını çaldı. Haberde, iki kulüp arasındaki olumlu ilişkilere dikkat çekilse de Real Madrid'in oyuncuyu göndermeye sıcak bakmadığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu bilgisine yer verildi.

ARDA DA KALMAK İSTİYOR

Haberin yorum kısmında Dortmund'un, Bundesliga’daki istikrarsız performansını düzeltmek amacıyla bu hamleyi yaptığı ifade edildi. Real Madrid'in bu teklife olumsuz yaklaştığı vurgulanırken son dönemde daha çok forma şansı bulmaya başlayan Arda Güler'in de İspanya'dan ayrılmaya soğuk baktığı belirtildi.

Bu gelişme İspanya'da genç yıldızın, sezonu Real Madrid formasıyla tamamlayacağı şeklinde yorumlandı.