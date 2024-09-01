'Arda Güler ilk 11'de' iddiası! Real Madrid'den çok konuşulan paylaşım

01 Eylül 2024 14:25 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 14:25

Dünyaca ünlü şarkıcı Tyga çocuğunun Arda Güler ile fotoğrafını paylaştı! "Herkes ona hayran"

Dünyaca ünlü şarkıcı Tyga çocuğunun Arda Güler ile fotoğrafını paylaştı! "Herkes ona hayran"

İspanya ligi LaLiga'da 2024-25 sezonuna iyi bir giriş yapamayan Real Madrid, 3 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik alırken bu akşam Santiago Bernabeu'da Real Betis'i konuk edecek. TSİ 22:30'da başlayacak maç öncesi Real Madrid'in sahaya çıkaracağı ilk 11 sadece eflatun-beyazlı takımın taraftarlarınca değil Türk futbol kamuoyu tarafından da merakla bekleniyor. Milli futbolcumuz Arda Güler maçta ilk 11'de forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.

ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Nitekim İspanyol basını, Arda Güler'in Real Betis maçına ilk 11'de başlayacağına dair haberlere yer verdi. Marca'da yer alan maç öncesi muhtemel kadroların yer aldığı haberde Arda'ya da sahaya çıkan ilk 11'de yer verilirken, Real Madrid kulübü de haberi sosyal medya hesaplarından haberi doğrular nitelikte bir paylaşım yaptı.

REAL MADRİD'DEN ARDA GÜLER'Lİ PAYLAŞIM

İspanyol devinın maç günü paylaşımında Antonio Rudiger ve Lucas Vazques ile birlikte fotoğrafına yer verilen 3 isimden biri oldu. Futbol takımlarının maç günü paylaşımında yer verilen isimler genelde o gün sahaya çıkacak es kadrodaki isimlerden seçiliyor.

Arda Güler ligin 2. haftasında takımının Real Valladolid ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkmış ve 70 dakika oyunda kalmıştı.