Arda Güler Liverpool karşısında oynayacak mı? Ancelotti'yi çileden çıkaran kadro sorusu

27 Kasım 2024 11:57 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 12:14

Ligde Leganes karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, Real Madrid'in bu gece Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool deplasmanında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Maç öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Ancelotti, kadro ile ilgili soruya çok sert yanıt verdi.

Real Madrid​, UEFA Şampiyonlar Ligi​ 5. hafta mücadelesinde bu gece Liverpool​'a konuk olacak. Leganes maçında Carlo Ancelotti​'nin ilk 11'de başlattığı ve performansıyla gündeme oturan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler​'in Anfield Road'da sahaya çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

"BİN 300 MAÇA ÇIKTIM!"

Marca'da yer alan habere göre, İngiltere deplasmanında son kadro tercihinin nasıl olacağı merak edilen Teknik Direktör Carlo Ancelotti'den konuya ilişkin İspanyol basının ısrarlı sorularına sert bir yanıt geldi.

Kadro konusunda çok fazla tavsiye duyduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Bin 300 maça çıktığımı, bin 300 diziliş planladığımı ve 4 bin oyuncu değişikliği unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden burada kimsenin bana tavsiye verebileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

İSPANYOL BASININDAN HEYECAN VEREN HABER

Diğer yandan futbol ağırlıklı yayınlar yapan Cadena SER radyosunun internet sitesinde Arda Güler hayranları için sevindirici bir habere yer verildi. haberde Arda Güler'in, Liverpool karşılaşmasına ilk 11'de başlayacağı bildirildi. Yıldız futbolcunun, sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Vinicius Junior'ın yerine sahaya çıkacağı belirtildi.

Arda Güler, İngiltere deplasmanında sahaya ilk 11'de başlaması durumunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir maça ilk kez ilk 11'de çıkarak kariyeri için önemli bir adım atmış olacak.