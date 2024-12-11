Arda Güler oynadı, Real Madrid kazandı: 3 dakikada 2 gol!

11 Aralık 2024 04:47 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 05:13

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Real Madrid, Atalanta'yı konuk etti. Milli futbolcu Arda Güler'in de oynadığı müsabakada kazanan 3-2'lik skorla Real Madrid oldu. İspanya devi, bu sonucun ardından 3 puanı hanesine yazdırdı.

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UEFA​ Şampiyonlar Ligi​'nde 2024-25 sezonu büyük bir heyecanla devam ediyor. Gecenin en dikkat çeken maçlarından birinde Atalanta​ ile Real Madrid​ karşı karşıya geldi. Müsabakayı Real Madrid 3-2'lik skorla kazandı.

REAL'DEN 3 DAKİKADA 2 GOL

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 10'da Mbappe​, 56'da V. Junior ve 3 dakika sonra Bellingham kaydetti. Atalanta'nın golleri ise 45'de penaltıdan De Ketelaere ve 65'de Lookman'dan geldi.

Bu sonucun ardından Real Madrid Devler Ligi'nde puanını 9 yaptı. Atalanta ise 11 puanda kaldı.

ARDA SONRADAN OYUNA GİRDİ

Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.