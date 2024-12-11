Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Arda Güler oynadı, Real Madrid kazandı: 3 dakikada 2 gol!

Arda Güler oynadı, Real Madrid kazandı: 3 dakikada 2 gol!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
11 Aralık 2024 04:47 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 05:13
Arda Güler oynadı, Real Madrid kazandı: 3 dakikada 2 gol!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Real Madrid, Atalanta'yı konuk etti. Milli futbolcu Arda Güler'in de oynadığı müsabakada kazanan 3-2'lik skorla Real Madrid oldu. İspanya devi, bu sonucun ardından 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFAŞampiyonlar Ligi​'nde 2024-25 sezonu büyük bir heyecanla devam ediyor. Gecenin en dikkat çeken maçlarından birinde Atalanta​ ile Real Madrid​ karşı karşıya geldi. Müsabakayı Real Madrid 3-2'lik skorla kazandı.

REAL'DEN 3 DAKİKADA 2 GOL

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 10'da Mbappe​, 56'da V. Junior ve 3 dakika sonra Bellingham kaydetti. Atalanta'nın golleri ise 45'de penaltıdan De Ketelaere ve 65'de Lookman'dan geldi.

Bu sonucun ardından Real Madrid Devler Ligi'nde puanını 9 yaptı. Atalanta ise 11 puanda kaldı.

ARDA SONRADAN OYUNA GİRDİ

Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

Arda Güler oynadı, Real Madrid kazandı: 3 dakikada 2 gol! - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com.tr
uefaşampiyonlar ligireal madridatalantambappe

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...