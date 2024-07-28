Arda Güler, Real Madrid'in yeni sezon kamp listesinde yer aldı!
İspanya Devi Real Madrid, yeni sezon öncesi Amerika'da gerçekleştireceği kamp kadrosunu belirledi. Milli futbolcumuz Arda Güler de listede yer aldı.
İspanyol kulüp Real Madrid yeni sezon öncesi çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayacak.
Eflatun beyazlı takımın, Amerika kamp kadrosu açıklandı. Takıma bugün katılan milli futbolcumuz Arda Güler de kamp programında yer aldı.
KAMP KADROSU
Real Madrid'in açıklanan kamp kadrosunda 26 futbolcu yer aldı.
Kaleci: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez
Savunma: Militao, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Rüdiger, Ramon, Lorenzo, Obrador, Asencio, Martinez
Orta saha: Modric, Arda Güler, Ceballos, Nico Paz, Mario Martin, Jeremy de Leon, Palacios
Hücum: Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick, Brahim, Latasa, Alvaro Rodriguez
MAÇ PROGRAMI
Son şampiyon Real Madrid tur kapsamında İtalyan kulüp Milan, ezeli rakibi Barcelona'nın yanı sıra İngiliz devi Chelsea ile karşı karşıya gelecek.
31 Temmuz2024 - Milan
3 Ağustos2024 - Barcelona
6 Ağustos 2024 - Chelsea