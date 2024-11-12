Arda Güler rüyası gerçek olabilir! Ünlü İspanyol gazeteci yazdı, Fenerbahçe'yi heyecan sardı

12 Kasım 2024 11:15 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 11:18

Real Madrid'de yeterince süre alamayan Arda Güler'in bu durumdan rahatsız olduğu ve ara transfer döneminde kiralık olarak ayrılmak istediği öne sürüldü. İspanyol basını, genç yıldızın Fenerbahçe'ye dönme ihtimalini yazdı. İşte detaylar

Real Madrid'de beklediği kadar süre alamayan Arda Güler için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Genç yıldızın, sürekli oynayacağı bir takıma kiralık olarak gitmek istediği ve Fenerbahçe'nin seçeneklerden biri olduğu öne sürüldü.

EDUARDO INDA YAZDI: İKİNCİL ROLÜNDEN BIKTI

İddia İspanya'nın ünlü spor gazetecisi Eduardo Inda'dan geldi. Inda yaptığı açıklamada, "Arda Güler neredeyse hiç oynayamıyor ve bu durum onu mutsuz ediyor. Dakika eksikliğinden ve takımdaki ikincil rolünden bıktı. Ara transferde kiralık olarak ayrılmayı gündeme getirdi" ifadelerini kullandı.

FİZİKSELLİĞİ YOK

Inda ayrıca, olası seçenekler arasında Mourinho'nun Fenerbahçe'sine dönme ihtimaline de dikkat çekerek sarı-lacivertlilerin genç oyuncuyu yeniden kadrosuna katabileceğini belirtti. Inda şu ifadeleri kullandı: "Arda Güler neredeyse hiç oynamıyor, cumartesi günkü maç geçen ayki az sayıdaki maçtan biriydi. Şu an çok üzgün. Ancelotti onu oynatmak istemiyor çünkü fizikselliği ve karakteri yok. Oyuncu da bu yüzden kış transfer döneminde kiralık olarak ayrılma olasılığını başlattı. Olasılıklardan biri Mourinho'nun Fenerbahce."

ANCELOTTİ 39'LUK MODRIC'İ TERCİH ETTİ

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 12 maçta toplam 307 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu takımına henüz gol ya da asist katkısı yapamadı. Son olarak Osasuna'ya karşı 15 dakika sahada kalan Arda sonraki maçlarda süre alamadı. Lucas Vázquez'in sakatlanmasının ardından Ancelotti'nin Arda yerine ilk 11'inde 39 yaşındaki Modric'i tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.