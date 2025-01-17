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Arda Güler uzatmada asist şovu yaptı! Bir golü hakeme takıldı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı
17 Ocak 2025 07:35 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 07:39
Arda Güler uzatmada asist şovu yaptı! Bir golü hakeme takıldı

Arda Güler takımı Real Madrid'in, İspanya Kral Kupası Celta Vigo'yu konuk ettiği maçta iki asistle yıldızlaştı. Milli futbolcunun bir golü de hakeme takıldı

Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid​, İspanya Kral Kupası​ son 16 Turu'nda karşılaştığı Celta Vigo​'yu evinde uzatmalarda 5-2 mağlup ederek tur atladı. Santiago Bernabeu​'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten maça 70'te dahil olan Arda, asistleriyle maçın adamı olmayı başardı.

Arda Güler uzatmada asist şovu yaptı! Bir golü hakeme takıldı - 1. Resim

CELTA 90'DA MAÇA TUTUNDU

Real Madrid'in maçta 37'de Mbappe ile öne geçerken, 48'de Vinicius Jr skoru 2-0'a getirdi. Celta Vigo bu gollere ilk karşılığı 83'te ile verirken 90'da sahneye çıkan Alonso maçı uzatmaya taşımayı başardı.  

ENDRİCK FARKI GETİRDİ

Uzatmanın ilk devresi golsüz kapanırken ikinci 15 dakikalık dilimde sahneye çıkan Endrick 108'de skoru 3-2'ye getirirken 112'de Valverde Real'i rahatlattı: 4-2. Maçta son sözü ise 119'da yine Endrick söyledi ve skoru tayin etti: 5-2.

Arda Güler uzatmada asist şovu yaptı! Bir golü hakeme takıldı - 2. Resim

ARDA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler​, müsabakaya 70. dakikada dahil oldu ve uzatma dakikalarında 2 asist üretti. Öte yandan 77. dakikada Arda Güler'in golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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