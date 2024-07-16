Arda Güler ve Mert Müldür, EURO 2024'te ilk 10'a girdiler!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Temmuz 2024 18:56 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 19:10
UEFA, EURO 2024'ün sonu ermesiyle enleri açıklamaya devam ederken turnuvada atılan en iyi 10 golü seçti ve listede Mert Müldür ile Arda Güler de yer aldı.
EURO 2024'ün en iyi golü genç yıldız futbolcu Lamine Yamal'ın yarı finalde Fransa'ya uzaktan attığı şık gol seçilirken A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı maç listeye damgasını vurdu.
Ay-yıldızlı takımının EURO 2024'te çıktığı ilk karşılaşmada Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederken Mert Müldür ve Arda Güler attıkları müthiş gollerle galibiyetlerde etkili oldular.
Sıralamada Arda Güler'in golü 5. sırada kendine yer bulurken Mert Müldür'ün golü ise hemen Arda Güler'in golü ardından 6. sırada yer aldı.
Kaynak: tgrthaber.com