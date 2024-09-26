Arda Güler'in yeni arabası fiyatıyla dudak uçuklattı: Ancelotti bile daha ucuzuna biniyor

26 Eylül 2024 14:13 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 14:19

Real Madrid'in ünlü Alman otomotiv markasıyla yaptığı sponsorluk anlaşması gereği her bir futbolcuya birer otomobil tahsis edildi. Genç milli yıldızımız Arda Güler'in aracının değeri dudak uçuklattı.

İspanyol devi Real Madrid​, Almanya'nın ünlü otomobil devi BMW​ ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma gereği Teknik Direktör Carlo Ancelotti​ ve tüm futbolculara birer otomobil tahsis edildi. Bu hafta oynanacak Atletio Madrid - Real Madrid derbisine tüm futbolcuların ve teknik ekibin bu araçlarla gelecekleri belirtildi. Otomobillerin tamamen elektrikli ya da hibrit modeller olduğu vurgulandı.

ARDA'NIN OYUNCAĞI 5,3 MİLYON LİRA!

Madrid ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler​'in tercih ettiği araç fiyatı ve tasarımıyla dikkat çekti. Marca gazetesinde yer alan habere göre, Arda Güler'in BMW i7 xDrive 60 model aracı seçtiği ifade edildi. Otomobilin fiyatının ise 139.550 euro (yaklaşık 5.3 milyon TL) olduğu bilgisi paylaşıldı.

En pahalı araca Vinicius JR. ve Lucas Vazquez sahip olurken, Antonio Rudiger ve Aurelien Tchouameni'nin, 58 bin 550 euro'luk (Yaklaşık 2.2 milyon TL) araçla en mütevazı seçimi yaptıkları aktarıldı. Takımın teknik patronu Ancelotti ise 114 bin euro (yaklaşık 4.3 milyon TL) değerindeki BMW i5 M60 xDrive modelini kullanacak.

İşte futbolcuların kullanacakları modeller ve fiyatları:

Antonio Rüdiger: BMW iX2 xDrive30 (313 CV, 58.550 euro)

Aurelien Tchouameni: BMW iX2 xDrive30 (313 CV, 58.550 euro)

Vallejo: BMW i5 xDrive40 (394 CV, 79.500 euro)

Ferland Mendy: BMW iX xDrive50 (523 CV, 108.650 euro)

Endrick: BMW iX xDrive50 (523 CV, 108.650 euro)

Carlo Ancelotti: BMW i5 M60 xDrive (601 CV, 114.450 euro)

Eduardo Camavinga: BMW i5 M60 xDrive (601 CV, 114.450 euro)

Fede Valverde: BMW i5 M60 xDrive (601 CV, 114.450 euro)

Andrii Lunin: BMW i5 M60 xDrive (601 CV, 114.450 euro)

Eder Militao: BMW i7 xDrive 60 (544 CV, 139.550 euro)

ARDA GÜLER : BMW i7 xDrive 60 (544 CV, 139.550 euro)

Brahim Díaz: BMW i7 xDrive 60 (544 CV, 139.550 euro)

Rodrygo Goes: BMW XM (653 CV, 179.900 euro)

Luca Modric: BMW XM (653 CV, 179.900 euro)

Jude Bellingham: BMW XM (653 CV, 179.900 euro)

Dani Carvajal: BMW XM (653 CV, 179.900 euro)

Thibaut Courtois: BMW XM (653 CV, 179.900 euro)

Dani Ceballos: BMW XM (653 CV, 179.900 euro)

David Alaba: BMW XM (653 CV, 179.900 euro)

Kylian Mbappé: BMW XM (653 CV, 179.900 euro)

Fran García: BMW XM (653 CV, 179.900 euro)

Vinicius Jr.: BMW i7 M70 xDrive (659 CV, 186.650 euro)

Lucas Vázquez: BMW i7 M70 xDrive (659 CV, 186.650 euro)