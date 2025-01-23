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Arda Güler'li Real Madrid farklı kazandı: Tam 6 gol!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Ocak 2025 02:27 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 02:15
Arda Güler&#039;li Real Madrid farklı kazandı: Tam 6 gol!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftasında milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Salzburg'u 5-1 mağlup etti. Arda Güler ise 63 dakikada sahaya çıktı.

Real Madrid ile Salzburg​, UEFA Şampiyonlar Ligi​'nin 7. haftasında kozlarını paylaştı. Santiago Bernabey'da oynanan müsabaka, Real Madrid​'in 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 23. ve 34. dakikalarda Rodrygo​, 48. dakikada Kylian Mbappe ile 55. ve 77. dakikalarda Vinicius Junior kaydetti.

Salzburg'un tek sayısı ise 85. dakikada Bidstrup'tan geldi.

Arda Güler'li Real Madrid farklı kazandı: Tam 6 gol! - 1. Resim

ARDA GÜLER, 63'TE OYUNA GİRDİ

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 63. dakikada Ceballos'un yerine oyuna dahil oldu.

Arda Güler'li Real Madrid farklı kazandı: Tam 6 gol! - 2. Resim

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 12'ye yükseltti ve 16. sırada yer buldu. Üst üste 3. kez yenilen Salzburg ise 3 puanla 34. basamakta yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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