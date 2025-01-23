Arda Güler'li Real Madrid farklı kazandı: Tam 6 gol!

23 Ocak 2025 02:27 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 02:15

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftasında milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Salzburg'u 5-1 mağlup etti. Arda Güler ise 63 dakikada sahaya çıktı.

Real Madrid ile Salzburg​, UEFA Şampiyonlar Ligi​'nin 7. haftasında kozlarını paylaştı. Santiago Bernabey'da oynanan müsabaka, Real Madrid​'in 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 23. ve 34. dakikalarda Rodrygo​, 48. dakikada Kylian Mbappe ile 55. ve 77. dakikalarda Vinicius Junior kaydetti.

Salzburg'un tek sayısı ise 85. dakikada Bidstrup'tan geldi.

ARDA GÜLER, 63'TE OYUNA GİRDİ

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 63. dakikada Ceballos'un yerine oyuna dahil oldu.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 12'ye yükseltti ve 16. sırada yer buldu. Üst üste 3. kez yenilen Salzburg ise 3 puanla 34. basamakta yer aldı.