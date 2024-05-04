Arda Gülerli Real Madrid şampiyonluğunu ilan etti!

04 May 2024 20:41 - Güncelleme : 04 May 2024 21:35

İspanya La Liga’nın 34. haftasında lider Real Madrid, sahasında Cadiz ile karşılaştı. Milli futbolcu Arda Güler ile sakatlıktan dönen kaleci Thibaut Courtois 11’de başladı.

ARDA GÜLER 66 DAKİKA SAHADA KALDI

İlk yarısı golsüz tamamlanan müsabakada Brahim Diaz, 51. dakikada Modric’ten aldığı pasla topu filelere gönderdi. Kaleci Courtois’nın da kritik kurtarışlarının olduğu maçta Arda Güler 66. dakikada yerini Jude Bellingham’a bıraktı. İngiliz oyuncu 2 dakika sonra Brahim Diaz’ın pasında meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımının ikinci golünü attı.

Bellingham, bu sezon 26. maçında 18. kez gol sevinci yaşadı. Real Madrid, uzatma dakikalarında Joselu ile bir gol daha bularak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Eflatun-beyazlılar, bu sonuçla 87 puana yükseldi.

ARDA AYAKTA ALKIŞLANDI

Arda Güler'in çalımları ve pasları zaman zaman tribünlerden alkış topladı. Genç futbolcunun kenara geldiği anlarda tribünlerde büyük bir destek verildiği görüldü. Arda bu desteğe alkışla karşılık verdi.

BARÇA KAYBETTİ MADRİD ŞAMPİYON OLDU!

Ligde üst üste 7. galibiyetini alan Ancelotti'nin öğrencileri iç sahada da yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı. Real Madrid, bu maçlarda 15 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Bugün oynanan maçta Girona sahasında Barcelona'yı 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla Real Madrid ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

ARDA GÜLER'İN İLK LİG ŞAMPİYONLUĞU

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu İspanyol devinde yaşadı.