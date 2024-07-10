Arda Güler sosyal medyada takipçi rekoru kırdı! Dünya listesine adını yazdırdı

10 Temmuz 2024 14:38 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 14:50

Fenerbahçe'nin alt kadrosunda yetişen Arda Güler henüz 19 yaşında dünya yıldızı oldu. Futbol kariyeri hızla ilerleyen Arda Güler, şimdilerde Real Madrid'te forma giymekte. Orta Saha oyuncusu olan Arda Gürel, son yıllarda futbol dünyasının yanı sıra magazinsel anlamda da yükseldi.

ARDA GÜREL SOSYAL MEDYADA TAKİPÇİ REKORU KIRDI!

24 numaralı formayı giyen Arda Gürel, 2 Ocak 2024 yılında Real Madrid'e transfer olmasıyla Fenerbahçe'den yıllık kazandığı kazancı 23 kat arttı.

Real Madrid'ten Arda Güler, yıllık 8 milyon euro alıyor. Aile yaşantısındaki mütevazilik, maçlardaki başarısı ve son olarak Euro 2024'teki karşılaşmalardaki performansıyla dünya gündemine oturdu.

Yaklaşık 6 ayda genç futbolcunun Instagram'daki takipçi sayısı 11 milyon kişiyi buldu. Bu rakamlar A Milli Futbol takımındaki diğer arkadaşlarını solladı.

Adeta dünyadaki futbol yıldızlarıyla yarış haline geldi. Arda Güler'den sonra diğer futbolcuların sosyal medyadaki takipçi sayıları merak edildi.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI OYUNCULARININ TAKİPÇİ SAYILARI

Hakan Çalhanoğlu 4,2 Milyon

Kerem Aktürkoğlu 2,6 Milyon

Merih Demiral 2,5 Milyon

Kenan Yıldız 2,1 Milyon

Barış Alper Yılmaz 2 Milyon

Cenk Tosun 1,5 Milyon

Semih Kılıçsoy 1 Milyon

Mert Günok 845 Bin

Mert Müldür 586 Bin

Yusuf Yazıcı 527 Bin

Samet Akaydın 356 Bin