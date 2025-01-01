Arda Turan ile Fenerbahçe arasında flaş pazarlık! 

01 Ocak 2025 11:03 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 11:11

Eyüpspor'u çalıştıran teknik direktör Arda Turan Fenerbahçe'den iki oyuncuyu gözüne kestirdi.

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Süper Lig'de 13 Ocak'ta resmen başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi takımlar kadro takviye çalışmalarına hız verdi. Ligin ilk yarısında beklentilerin üzerinde bir grafik çizen Eyüpspor​ da bu ekiplerden biri. Arda Turan​ yönetimindeki İstanbul temsilcisinin hedefinde ise Fenerbahçe'den iki isim var.

ARDA TURAN'IN LİSTESİNİN BAŞINDA

Sarı-lacivertli takımda sezon başında Jose Mourinho tarafından kadro dışı bırakılan Serdar Aziz​ ile Karagümrük'ten kadroya katılan ancak forma şansı bulamayan Levent Mercan​ için Eyüpspor'un girişimlere başladığı öğrenildi.

Eflatun-sarılılarda teknik direktör Arda Turan'ın bu iki ismi listesinin ilk sırasında yazdığı ifade edilirken, Fenerbahçe​'nin oyuncuların transferine izin verebileceği ifade edildi.

SERDAR AZİZ SİFTAH BİLE YAPMADI

Bir dönem Galatasaray'da Arad Turan ile takım arkadaşı da olan 34 yaşındaki Serdar Aziz, bu sezon hiçbir resmi maçta süre alamadı. Levent Mercan ise sadeci 2 maçta toplam 10 dakika sahada kalabildi.