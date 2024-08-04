Arda Turan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'dan iki isme kanca! Eyüpspor kesenin ağzını açtı

04 Ağustos 2024 13:36 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 13:38

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, transferde gözünü kararttı.

İstanbul ekibi, Galatasaray ve Fenerbahçe’den iki ismi kadrosuna katmak için harekete geçti.

SERGİO OLİVEİRA RADARDA

İstanbul ekibi, sarı-kırmızılı takımın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile görüşmelerini sürdürüyor. Yıldız futbolcuyu ikna çabaları sürerken, teknik direktör Arda Turan’ın da oyuncuyla bizzat temas kuracağı ifade edildi.

RYAN KENT GÜNDEMDE

Eyüpspor’un Fenerbahçe’den istediği ismin ise Ryan Kent olduğu öne sürüldü.

Başarılı kanat oyuncusu, Jose Mourinho’nun kadro planlamasında yer almıyor. İstanbul ekibi, her iki yıldız oyuncu konusunda da kesenin ağzını açtı.

İNGİLTERE TALİPLERİ DE VAR

Fenerbahçe'nin yıldızı Ryan Kent'in İngiltere'ye döneceği iddia ediliyordu.

İngiltere Championship ekibi Leeds United'ın yıldız futbolcuyu istediği ancak Kent için İngiliz ekibinden herhangi bir girişim yapılmadığı ifade edildi. Şu ana kadar Ryan Kent için en ciddi teklifin Eyüpspor'dan geldiği kaydedildi.