Arda Turan'dan Fenerbahçe'nin iki yıldızına kanca!

14 Temmuz 2024 12:38 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 12:40

Antalyaspor ile Alex de Souza arasında kriz! 'Fenerbahçe görüntüleri' sonrası tepki yağdı, ayrılmayı düşünüyor

Antalyaspor ile Alex de Souza arasında kriz! 'Fenerbahçe görüntüleri' sonrası tepki yağdı, ayrılmayı düşünüyor

Teknik direktör Arda Turan önderliğinde Süper Lig'e yükselen Eyüpspor transferde gaza bastı.

Kadrosuna şu ana kadar yaptığı takviyelerle dikkat çeken İstanbul ekibi, Süper Lig'deki ilk sezonunda iddialı bir takım kurmak istiyor.

ARDA TURAN'DAN FENEBAHÇE'NİN 2 YILDIZINA KANCA

Eyüpspor'un Fenerbahçe'den 2 futbolcuyu radarına aldığı öne sürüldü.

Ajansspor'un haberine göre; Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibi, Fenerbahçe'den Luan Peres ve Ryan Kent ile ilgileniyor.

LUAN PERES'İN 1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'un transfer etmek istediği Luan Peres'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025'te bitecek.

29 yaşındaki savunmacı, 2022 yılında imza attığı Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 23 maça çıktı. Luan Peres, sarı-lacivertli formayla 1 gol ve 1 asist üretti.

Brezilya'dan da talipleri olan Luan Peres'in transferi için Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu başında 5 milyon 230 bin euro bonservis ödemişti.

RYAN KENT'İN SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

Ryan Kent'in Fenerbahçe ile olan kontratı 30 Haziran 2027'de sona erecek.

İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro civarında gösteriliyor.

Premier Lig ve Championship'ten de talipleri bulunan Ryan Kent, 2023-2024 sezonu başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye imza atmıştı.