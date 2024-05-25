Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al-Ain şampiyon oldu!

25 May 2024 22:16 - Güncelleme : 25 May 2024 22:18

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Japon ekibi Yokohama F. Marinos'u 5-1 yenen Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain, kupayı müzesine götürdü.

İki takım, Yokohama F. Marinos'un 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Hazza Bin Zayed Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Rakibini Soufiane Rahimi (2), Alejandro Gamarra ve Kodjo Laba'nın (2) golleriyle 5-1 mağlup eden Hernan Crespo yönetimindeki Al Ain, 2003 yılının ardından turnuvada ikinci şampiyonluğunu elde etti.