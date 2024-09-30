Atakan Karazor, Türk milli takımını seçti!

30 Eylül 2024 20:41 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 21:29

Alman kulübü Stuttgart forması giyen 27 yaşındaki orta saha Atakan Karazor'un milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

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Bundesliga takımı Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor hakkında ortaya bir iddia atıldı. 27 yaşındaki orta sahanın milli takım tercihini yaptığı ifade edildi.

Sky'ın haberine göre; Atakan Karazor'un A Milli Futbol Takımı​'nda oynamaya karar verdiği aktarıldı. Almanya Milli Takımı​ Teknik Diektörü Julian Nagelsmann​'ın da kısa süre önce Atakan Karazor ile temasa geçtiği vurgulandı.

27 yaşındaki orta sahanın buna rağmen tercihini Türkiye'den yana kullandığı bildirildi.

TFF, Atakan Karazor'un A Milli Futbol Takımı'nda oynaması için kısa süre önce uygunluk sağlamıştı.

Stuttgart'ta takım kaptanlığı da yapan Atakan Karazor, bu sezon 8 karşılaşmada forma giydi. Atakan Karazor bu mücadelelerde 1 gol atarken 1 asist üretti.