Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Atakan Karazor, Türk milli takımını seçti!

Atakan Karazor, Türk milli takımını seçti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Eylül 2024 20:41 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 21:29
Atakan Karazor, Türk milli takımını seçti!

Alman kulübü Stuttgart forması giyen 27 yaşındaki orta saha Atakan Karazor'un milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Bundesliga takımı Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor hakkında ortaya bir iddia atıldı. 27 yaşındaki orta sahanın milli takım tercihini yaptığı ifade edildi.

Sky'ın haberine göre; Atakan Karazor'un A Milli Futbol Takımı​'nda oynamaya karar verdiği aktarıldı. Almanya Milli Takımı​ Teknik Diektörü Julian Nagelsmann​'ın da kısa süre önce Atakan Karazor ile temasa geçtiği vurgulandı.

27 yaşındaki orta sahanın buna rağmen tercihini Türkiye'den yana kullandığı bildirildi.

Atakan Karazor - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

TFF, Atakan Karazor'un A Milli Futbol Takımı'nda oynaması için kısa süre önce uygunluk sağlamıştı.

Stuttgart'ta takım kaptanlığı da yapan Atakan Karazor, bu sezon 8 karşılaşmada forma giydi. Atakan Karazor bu mücadelelerde 1 gol atarken 1 asist üretti.

Atakan Karazor kimdir? Milli Takım'ın yeni yıldızı Atakan Karazor kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
türkiye milli futbol takımıa milli futbol takımıAlmanya Milli Takımıjulian nagelsmann

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...