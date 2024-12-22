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Atletico, Barcelona'yı deplasmanda 18 yıl sonra yıktı! Zafer golü 90+6'da eski Trabzonsporlu yıldızdan

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
22 Aralık 2024 08:32 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 08:46
Atletico, Barcelona&#039;yı deplasmanda 18 yıl sonra yıktı! Zafer golü 90+6&#039;da eski Trabzonsporlu yıldızdan

La Liga'nın zirvesinde oynanan dev maçta Atletico Madrid, Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek, 18 yıl sonra bir ilki başardı. Konuk ekibe zaferi Trabzonspor'un eski golcüsünün 90+6'daki golü getirdi

İspanya Ligi La Liga'nın 19. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Haftaya maç fazlasıyla lider giren Barcelona, sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Olimpic Lluis Companys Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1'lik skorla kazandı.

Atletico, Barcelona'yı deplasmanda 18 yıl sonra yıktı! Zafer golü 90+6'da eski Trabzonsporlu yıldızdan - 1. Resim

BARÇA BASKILI BAŞLADI

Maça oldukça baskılı başlayan Barcelona özellikle Raphinho ile etkili olurken aradığı golü 30. dakikada Pedri'nin ayağından buldu. İlk yarı bu skorla kapanırken ikinci yarıya da Barça etkili başlayan taraf oldu. Ancak Katalan ekibi, biri direkten dönen top olmak üzere çok sayıda pozisyondan faydalanamayınca 60'ta sahneye Atletico Madrid adına Rodrigo çıktı maça eşitliği getirdi. Bu golden sonra Barcelona rakip kaleye yüklenirken, Atletico Madrid kontrataklarla gol aradı.

Atletico, Barcelona'yı deplasmanda 18 yıl sonra yıktı! Zafer golü 90+6'da eski Trabzonsporlu yıldızdan - 2. Resim

18 YIL SONRA BİR İLK

Konuk ekibin bu taktiği son saniyelerde meyvesini verdi ve 90+6. dakikada sahneye çıkan eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth takımı Atletico'ya galibiyeti getiren golü attı. Bu gol maçında skorunu tayin etti: 1-2.

Atletico, Barcelona'yı deplasmanda 18 yıl sonra yıktı! Zafer golü 90+6'da eski Trabzonsporlu yıldızdan - 3. Resim

Bu sonuçla Atletico Madrid La Liga'da tam 18 yıl sonra deplasmanda yendiği rakibinden liderlik koltuğunu da maç fazlasıyla devraldı. 

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Kaynak: tgrthaber.com

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