Attila Szalai adım adım Trabzonspor'a doğru!

08 Temmuz 2024 19:44 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 19:56

Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı için evraklarını teslim etti

Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı için evraklarını teslim etti

Transfer dönemini hareketli geçiren Trabzonspor, eski Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın transferinden sonra Macar stoper Attila Szalai'yi kadrosuna katmak üzere.

Karadeniz takımında yeni hedefin Attila Szalai olduğu aktarıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor ve Hoffenheim'ın Macar savunmacının transferi için anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Trabzonspor'un Attila Szalai ve temsilcisiyle görüşmelere başladığı kaydedildi. Bordo-mavili kurmayların bu transferi en kısa sürede bitirip, tecrübeli stoperi Türkiye'ye getirmeye planladığı ifade edildi.

Bundesliga ekibi Hoffenheim, geçtiğimiz sezon başında Macar stoper için Fenerbahçe'ye 12 milyon 300 bin euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. Hoffenheim'da 5 maça çıkan Attila Szalai, sezonun ikinci yarısında Freiburg'da kiralandı ve 3 müsabakada süre aldı.

Attila Szalai'nin Hoffenheim ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Macar futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

FENERBAHÇE KARNESİ

Attila Szalai, Fenerbahçe forması altında 133 maça çıkarken 8 gol atıp 5 asist üretti.