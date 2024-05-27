Avrupa basınında Galatasaray şaşkınlığı! Şampiyonluğu manşetlerine taşıdılar

27 May 2024 13:57 - Güncelleme : 27 May 2024 14:06

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 24. kez şampiyon olan Galatasaray'ın zaferi Avrupa basınında da ses getirdi.

Sarı-kırmızılıların 102 puanla rekor kırdığı zaferden övgüyle bahsedildi. İşte o haberler:

TUTTOMERCATOWEB: Galatasaray üst üste ikinci sezon Türkiye şampiyonu oldu. Okan Buruk'un takımı, Süper Lig'in son maçında Konyaspor'u yenerek 100 puan sınırını aştı: 102 puanla, Fenerbahçe'den 3 puan fazla topladı.

AP: Galatasaray, pazar günü Türkiye ligi şampiyonluğunu perçinledi ve rakibi Fenerbahçe'yi toplam 102 puanlık rekor bir skorla geride bıraktı.

"FENERBAHÇE TESLİM OLDU"

SPORT MEDIASET: Icardi'nin Galatasaray'ı Türkiye şampiyonu: Fenerbahçe teslim oldu.

TUTTO NAPOLİ: Mertens Türkiye şampiyonu! Galatasaray'ın zaferi: Üst üste ikinci şampiyonluk.

CALCIO NEWS24: Türkiye'nin şampiyonu Galatasaray! Fenerbahçe'ye 99 puan yetmedi.

"BOĞAZ ASLANLARI"

BILD: Türkiye rekoru kıran Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor! Galatasaray, son hafta küme düşme adayı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve şampiyonluğu elde etti. "Boğaz Aslanları" son 32 yılda 16. kez lig şampiyonluğunu kazandı.

KICKER: Mükemmelliklerle dolu bir sezonda Galatasaray yeniden şampiyon oldu ve 100 puan sınırını aştı.

"TÜRKİYE'NİN EN EN BAŞARILI TAKIMI"

AS: Aslanlar 24. şampiyonluğuna ulaşarak Türkiye'nin en başarılı takımı olarak varlığını pekiştiriyor. Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u sezonun en golcü oyuncusu Mauro Icardi(2) ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 3-1 yenerek 102 puana ulaştı. Okan Buruk'un takımı Türk futbol tarihinin puan rekorunu kırdı.

"MAURO ICARDİ GALATASARAY'A 24. ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞATTI"

MARCA: Icardi, Galatasaray'a 24. Türkiye Ligi şampiyonluğunu yaşattı. Mauro Icardi'nin iki golü, Galatasaray'ın Konyaspor'u (1-3) yenerek üst üste ikinci kez Türkiye Ligi şampiyonluğunu elde etmesini sağladı.

MUNDO DEPORTIVO: Galatasaray, Icardi'nin dublesiyle şampiyon oldu. Arjantinli golcünün iki golü takımına 24. Türkiye Ligi şampiyonluğunu yaşattı ve Fenerbahçe'yi zafersiz bıraktı.

A BOLA: Sergio Oliveira'nın Galatasaray'ı üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu. Son hafta Galatasaray'a beraberlik yetiyordu ancak yine de 1-3 kazanarak ligde 102 puana ulaştılar. Birinciyle ikinciyi ayıran sadece üç puan var ama ikinci ile üçüncü (Trabzonspor) arasında 32 (!) puan var.

"ŞİDDET İLE GÖLGELENEN SEZONDA ÜST ÜSTE İKİNCİ ZAFER"

ESPN: Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 yenerek 24. Türkiye şampiyonluğunu elde etti ve sezonu, on yıldır ligi kazanamayan ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin üç puan üzerinde tamamladı. Galatasaray, saha içi ve saha dışı tartışmalar ve şiddet ile gölgelenen bir sezonun ardından üst üste ikinci kez zafere ulaştı.