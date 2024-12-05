Avrupa futbol devine küme düşme cezası! Futbolcu fabrikasıydı, 6 yıldır belini doğrultamıyor

05 Aralık 2024 10:51 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 10:58

Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon, kütö mali durumu nedeniyle küme düşürüldü. Yetiştirip sattığı oyuncularla "futbolcu fabrikası olarak" adlandırılan mavi-beyazlılar gelecek yıl Ligue 2'de mücadele edecek.

Avrupa futbolu Fransa​'nın köklü ekibi Olympique Lyon'a verilen ceza​ ile sarsıldı. Mali durumu nedeniyle daha önce sezon sonuna kadar transfer yasağı​ ve maaş bütçesini kısma cezası alan Ligue 1 ekibi için bu kez de küme düşürme cezası verildi.

6 YILDIR ZARAR AÇIKLIYOR

Eurosport’un haberine göre mali durumları nedeniyle geçtiğimiz aylarda transfer yasağı cezası alan Lyon, bilançolarını düzeltemedi. 6'ncı yıl üst üste zarar açıklayan Lyon'a Fransa Futbol Federasyonu tarafından küme düşme cezası verildi.

Haberde Federasyon'un resmi kararını kısa süre içinde açıklayacağı da belirtildi. Ligue 1'de bu sezon geride kalan 13 maçta 22 puan toplayan Lyon, 5'inci sırada yer alıyor.