Avrupa'da hangi temsilcimiz tur atlar! İhtimalleri tek tek sıraladılar | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş
UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta sahne alacak Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu turnuvadaki sıralama ihtimalleri belirlendi. Analize göre sadece tek temsilcimiz play-off için favoriler arasında. 1 temsilcimiz için ise 2. tur için şans verilmedi. İşte ihtimaller...
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları öncesi, temsilcilerimizin Avrupa yolundaki tur umudu analiz edildi. Sosyal medya platformu X'te "Ülke Puanı" isimli hesabın derlediği verilere göre, temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk turu puan durumunda nerede bitireceği ihtimalleri sıralandı.
İŞTE TEMSİLCİLERİMİZ TUR İHTİMALLERİ
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilmişti. Fenerbahçe ise haftanın tek galibiyetini alarak, Slavia Prag'ı 2-1 yenmeyi başarmıştı. Bu sonuçların ardından, temsilcilerimizin lig aşaması sonrası kura çekiminde güçlü rakiplerle eşleşme ihtimalleri de ortaya çıktı. İşte o ihtimaller:
Galatasaray:
İlk 8: %79
Play-Off: %21
Elenme: %0
Fenerbahçe:
İlk 8: %22
Play-Off: %74
Elenme: %4
Beşiktaş:
İlk 8: %0
Play-Off: %16
Elenme: %84
SIRALAMADAKİ YERLERİ
Galatasaray ligin 6. hafta maçında bu akşam İsveç'in Malmö takımına konuk olurken, Fenerbahçe ise evinde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Beşiktaş ise yarın Norveç temsilcisi Bodo Gilimt'e konuk olacak. Maçlar öncesi temsilcilerimizden Galatasaray, 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 4'üncü, Fenerbahçe 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ile 15. sırada bulunuyor. Beşiktaş ise 2 galibiyet, 3 yenilgi ile 22. sırada kendine yer buldu.