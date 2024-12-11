Avrupa'da hangi temsilcimiz tur atlar! İhtimalleri tek tek sıraladılar | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş

11 Aralık 2024 11:35 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:52

UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta sahne alacak Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu turnuvadaki sıralama ihtimalleri belirlendi. Analize göre sadece tek temsilcimiz play-off için favoriler arasında. 1 temsilcimiz için ise 2. tur için şans verilmedi. İşte ihtimaller...