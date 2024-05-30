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Avrupa'da ilginç istatistik: Fenerbahçe'yi eleyen kupayı kazanıyor!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
30 May 2024 12:01 - Güncelleme : 30 May 2024 13:22
Avrupa&#039;da ilginç istatistik: Fenerbahçe&#039;yi eleyen kupayı kazanıyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde Yunanistan ekibi Olympiakos, İtalyan takımı Fiorentina'yı 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Yunan temsilcisinin şampiyonluğa uzanmasıyla dikkat çeken bir istatistik gündem oldu. Avrupa'da son 3 sezondur Fenerbahçe'yi eleyen takımlar şampiyon oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde İtalyan ekibi Fiorentina'yı uzatmaların son dakikalarında gelen golle 1-0 mağlup etmeyi başaran Olympiakos, kupaya uzandı.

Olympiakos'un kupayı kazanmasının ardından ortaya çıkan 'Fenerbahçe' detayı gündem oldu.

FENERBAHÇE'Yİ ELEYEN KUPAYI KAZANDI!

Yunan ekibinin şampiyon olmasıyla birlikte Avrupa kupalarında son 3 sezondur Fenerbahçe'yi eleyen takımlar turnuva sonunda kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Avrupa'da ilginç istatistik: Fenerbahçe'yi eleyen kupayı kazanıyor! - 1. Resim

Bu yıl temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Yunan ekibi Olympiakos'u 3-2'nin rövanşında normal süresi 1-0 biten maçta penaltı atışlarında 3-2 kaybederek turnuvaya veda etmişti.

Olympiakos dün akşam oynanan maçı 1-0 yenerek kupayı kazanan ekip oldu.

Avrupa'da ilginç istatistik: Fenerbahçe'yi eleyen kupayı kazanıyor! - 2. Resim

2022-2023 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'ni Sevilla kazandı.

İspanyol ekibi 2-0 kazandığı maçın rövanşında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmasına rağmen kupada yoluna devam etmiş ve temsilcimizi son 16 turunda elemişti.

Avrupa'da ilginç istatistik: Fenerbahçe'yi eleyen kupayı kazanıyor! - 3. Resim

Yine 2021-2022 UEFA Avrupa Ligi finalinde penaltılarla Rangers'ı yenen Eintracht Frankfurt 42 yıl sonra Avrupa’da kupa kazanmıştı.

Alman temsilcisi o sezon Fenerbahçe ile aynı grupta yer almıştı. Temsilcimiz gruptan çıkamamıştı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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