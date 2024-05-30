Avrupa'da ilginç istatistik: Fenerbahçe'yi eleyen kupayı kazanıyor!
UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde Yunanistan ekibi Olympiakos, İtalyan takımı Fiorentina'yı 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Yunan temsilcisinin şampiyonluğa uzanmasıyla dikkat çeken bir istatistik gündem oldu. Avrupa'da son 3 sezondur Fenerbahçe'yi eleyen takımlar şampiyon oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde İtalyan ekibi Fiorentina'yı uzatmaların son dakikalarında gelen golle 1-0 mağlup etmeyi başaran Olympiakos, kupaya uzandı.
Olympiakos'un kupayı kazanmasının ardından ortaya çıkan 'Fenerbahçe' detayı gündem oldu.
FENERBAHÇE'Yİ ELEYEN KUPAYI KAZANDI!
Yunan ekibinin şampiyon olmasıyla birlikte Avrupa kupalarında son 3 sezondur Fenerbahçe'yi eleyen takımlar turnuva sonunda kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Bu yıl temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Yunan ekibi Olympiakos'u 3-2'nin rövanşında normal süresi 1-0 biten maçta penaltı atışlarında 3-2 kaybederek turnuvaya veda etmişti.
Olympiakos dün akşam oynanan maçı 1-0 yenerek kupayı kazanan ekip oldu.
2022-2023 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'ni Sevilla kazandı.
İspanyol ekibi 2-0 kazandığı maçın rövanşında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmasına rağmen kupada yoluna devam etmiş ve temsilcimizi son 16 turunda elemişti.
Yine 2021-2022 UEFA Avrupa Ligi finalinde penaltılarla Rangers'ı yenen Eintracht Frankfurt 42 yıl sonra Avrupa’da kupa kazanmıştı.
Alman temsilcisi o sezon Fenerbahçe ile aynı grupta yer almıştı. Temsilcimiz gruptan çıkamamıştı.