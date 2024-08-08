Avrupa'da Türk gecesi: Başakşehir ve Trabzonspor sahne alıyor!

08 Ağustos 2024 13:42 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 13:52

Fenerbahçe’nin salı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Lille karşısında 2-1 mağlup ayrılmasının ardından bugün iki temsilcimiz iki farklı kulvarda Avrupa sahnesine çıkacak.

TRABZONSPOR, RADİP WİEN'İ KONUK EDECEK

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün Avusturya’nın Rapid Wien takımını konuk edecek. Rövanş için avantaj arayacak bordo-mavililerde UEFA listesine eklenen yeni transferler Okay Yokuşlu ve Stefan Savic de şans verilmesi durumunda forma giyebilecek.

Fırtına turu geçerse play-off turunda Braga-Servette maçının kazananıyla karşılaşacak.

TRABZONSPOR - RADİP WİEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Rapid Wien mücadelesi bu akşam Papara Park'ta oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak zorlu maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR, GÜRCİSTAN DEPLASMANINA ÇIKACAK

Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan deplasmanında İberia Tiflis ile kozlarını paylaşacak.

Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick’s Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

İBERİA TİFLİS - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

İberia Tiflis - Başakşehir maçı Mikheil Meskhi Stadyumu'nda oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak zorlu mücadeleyi İskoç hakem David Dickinson yönetecek.

Zorlu karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.