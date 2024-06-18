Avrupa'nın büyük kulüpleri lejyonerlerimize sosyal medyadan tek tek başarılar diliyor!

18 Haziran 2024 18:03 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 18:06

Türkiye A Milli futbol takımımız EURO2024'te grup maçlarına başlamaya hazır. İlk rakibimiz Gürcistan.

Maç öncesi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Arda Güler (Real Madrid), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Kenan Yıldız (Juventus) ve Merih Demiral (Al-Ahli) lejyonerlerimize oynadıkları kulüpler tarafından sosyal medyada başarı diledi.

Ayrıca Orkun Kökçü (Benfica) ve Altay Bayındır'a (Manchester United) formasını giydikleri kulüpler tarafından sosyal medya hesaplarında herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

ARDA GÜLER

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son sahibi olan Real Madrid, genç yeteneğimiz Arda Güler'i unutmadı. Sosyal medya hesabından Arda Güler'e "EURO2024'te Türk oyuncumuz başlıyor" notu düşülerek kulüp tarafından futbolcumuza başarı dilendi.

HAKAN ÇALHANOĞLU

İtalyan devi Inter forması giyen kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'ya kulübünün sosyal medya hesabından "Çalhanoğlu EURO2024'e hazır" mesajıyla not düşüldü.

KENAN YILDIZ

Avrupa'daki bir diğer lejyonerimiz ise Juventus forması giyen Kenan Yıldız.

İtalyan kulüp sosyal medya hesabında "Kenan Türkiye için EURO2024'te ilk maçına çıkıyor! İyi şanslar Kenan" notu ile paylaşım yaptı.

SALİH ÖZCAN

Alman kulüp Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'a Türkçe mesaj verildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın Türkçe olması dikkat çekti. Mesajda "Salih bugünkü maçta sana başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

MERİH DEMİRAL

Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli forması giyen stoper Merih Demiral, kulübü tarafından unutulmadı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bu akşam EURO 2024 yolculuğuna başlayacak Merih Demiral'e başarılar dileriz" denildi.

2 LEJYONERİMİZE PAYLAŞIM YAPILMADI

Öte yandan Benfica forması giyen Orkun Kökçü ve Manchester United forması giyen Altay Bayındır'a kulüplerinden başarı paylaşımı yapılmaması dikkat çekti.