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Avrupa'nın en iyileri belli oldu: İlk 20'de tek Türk takımı var!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
18 Eylül 2024 13:26 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 13:30
Avrupa&#039;nın en iyileri belli oldu: İlk 20&#039;de tek Türk takımı var!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın verilerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımları sıralamasını güncelledi. 20 takımın yer aldığı listede tek Türk takımı yer aldı. İşte detaylar...

IFFHS, Avrupa'da 1 Eylül 2023 - 31 Ağustos 2024 verilerini dikkate alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını sıraladı.

Listenin ilk 20 sırasında tek Türk takımı bulunuyor. İşte o sıralama:

1- Real Madrid: 403 puan
2- Manchester City: 368 puan
3- Bayer Leverkusen: 353 puan
4- Atalanta: 318 puan
5- Barcelona: 270 puan
6- Atletico Madrid: 266 puan
7- Borussia Dortmund: 264 puan
8- Bayern Münih: 256 puan
9- Inter: 254 puan
10- Arsenal: 253 puan
11- PSG: 246 puan
12- Roma: 245 puan
13- Liverpool: 242 puan
14- Sporting: 230 puan
15- Milan: 222 puan
16- Union SG: 217 puan
17- FENERBAHÇE: 214 puan

Avrupa'nın en iyiler belli oldu: İlk 20'de tek Türk takımı var! - 1. Resim
17- Fiorentina: 214 puan
19- Benfica: 209 puan
20- Sparta Prag: 207 puan

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe18 Eylül 2024 13:29

Be ülkemizde futbol gerçekten gelişiyor, bir Türk takımı Avrupa'nın en iyileri arasında olsun umalım bu güzel trend devam eder

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