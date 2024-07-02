Avusturya-Türkiye maçı 11'ler belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Temmuz 2024 20:59 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 21:16
Türkiye çeyrek final için Avusturya karşısında sahaya çıkıyor. İşte 11'ler...
EURO 2024 son 16 maçında Avusturya ve Türkiye karşı karşıya geliyor.
KAZANAN HOLLANDA İLE OYNAYACAK
Avusturya-Türkiye maçının kazananı Romanya'yı 3-0'lık skorla mağlup eden Hollanda ile oynayacak.
11'LER
Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Seiwald, Schmid, Sabitzer, Lienhart, Mwene, Baumgartner, Laimer, Arnautovic
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Barış Alper, Arda Güler
HAKAN ÇALHANOĞLU YOK
Kaptan Hakan Çalhanoğlu sarı kart cezası sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek.
Kaynak: tgrthaber.com