AZ Alkmaar'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük gözdağı! Robin van Persie'yi utanç içinde bıraktılar

15 Eylül 2024 07:10 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 07:24

Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden AZ Alkmaar, Hollanda Ligi'nde Robin van Persie'nin takımı Heerenveen'i tam 9 golle sahadan sildi.

Hollanda'nın en süt düzeydeki futbol ligi Eredivisie'in 5. haftasında AZ Alkmaar, sahasında teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie'nin yaptığı Heerenveen ile karşılaştı. İlk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile geçilirken, kırmızı-beyazlılar ikinci yarıda tarihi bir skora ulaştı. Troy Parrot'un 4 golle yıldızlaştığı müsabakada AZ Alkmaar, rakibini adeta sahadan silerken 90 dakika 9-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

LİGDE İKİNCİ SIRADALAR

Alkmaar ekibinde diğer goller Sven Mijnans, Ibrahim Sadiq, Meerdink, Kristijan Belic ve Zico Buurmeester'den gelirken, konuk ekibin tek golünü Luuk Brouwers kaydetti. AZ, bu galibiyetle 5 maç sonunda puanını 13'e yükseltti ve 1 maç fazlasıyla ligde PSV'nin arkasında ikincilik koltuğuna oturdu.

İKİ TEMSİLCİMİZİN DE RAKİBİ

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında bu sezon bu kupadaki temsilcilerimizden hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile kasım ayında sahasında karşılaşacak. Her iki ekibimiz de rakibiyle deplasmanda oynayacak. AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı 7 Kasım'da oynanacak. AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ise 28 Kasım'da yine Hollanda da.