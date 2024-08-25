Aziz Yıldırım Cristoph Daum'u andı! Fenerbahçe'ye katkısını anlattı

25 Ağustos 2024 13:51 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 13:55

Christoph Daum kariyeri boyunca Fenerbahçe'yi 2 kez, Beşiktaş'ı 1 kez şampiyon yaptı

Christoph Daum kariyeri boyunca Fenerbahçe'yi 2 kez, Beşiktaş'ı 1 kez şampiyon yaptı

Son dakika: Eski teknik direktör Christoph Daum vefat etti: Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan eski hocalarına mesaj

Son dakika: Eski teknik direktör Christoph Daum vefat etti: Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan eski hocalarına mesaj

Önce Beşiktaş ardından da Fenerbahçe'yi çalıştıran, her iki takımda yaşadığı şampiyonluklarla büyük başarılara imza atan Alman Teknik Direktör Cristoph Daum'un vefat haberi Türk futbolunu derinden sarstı. Ünlü çalıştırıcı için başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak futbol dünyasından ardı ardına taziye mesajları geldi. Daum'u anan isimlerden biri de eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım oldu.

"KİŞİLİKLİ FUTBOL" ÖVGÜSÜ

Yıldırım, duyuru ve bilgilendirme amaçlı oluşturduğu "yıldırım teyit" isimli sosyal medya hesabından Daum için yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe’nin 2003-2004 ve 2004-2005 şampiyonluklarında takımımızın teknik direktörü olan, futbol takımımıza kişilikli bir futbol anlayışı aşılayan, değerli futbol insanı Christoph Daum’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Hocamız Christoph Daum’a Allah’tan rahmet, değerli ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileklerimi sunarım."

DAUM'UN FENERBAHEÇ KARİYERİ

Cristoph Daum, Aziz Yıldırım başkanlığında Fenerbahçe'de iki farklı dönemde teknik direktörlük görevinde bulundu. Buinlardan ilkinde Fenerbahçe'yi 2003-04, 2004-05 sezonlarında şampiyonluğa uluştarırken, 2005-2006 sezonunda ise son maçta şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmıştı.

Daum, Fenerbahçe'nin başındaki ikinci döneminde 2009-2010 sezonunda Türkiye Süper Kupası ile başlarken Süper Lig şampiyonluğunu ise yine bir son hafta maçında Bursaspor'a kaptırmıştı.