Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda! Ali Koç ile tokalaştı
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Toplantıya katılan Aziz Yıldırım'ın başkan Ali Koç ile tokalaşması büyük alkış aldı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.
AZİZ YILDIRIM İLE ALİ KOÇ TOKALAŞTI
Toplantıya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, divan kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Divan Kurulu Toplantısı başladı.
Sarı-lacivertli kulüpte 20 sene başkanlık yapan Yıldırım, seçimli genel kurul dışında 2018'in ardından ilk defa toplantıda yer aldı.
Toplantı öncesi Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın tokalaşması üyeler tarafından alkışlandı.
GÜNDEM:
1. SAYGI DURUŞU
2. İSTİKLAL MARŞI’NIN OKUNMASI
3. YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKANI’NIN AÇILIŞ KONUŞMASI
4. VEFAT EDEN ÜYELERİMİZİN DUYURULMASI
5. YÜKSEK DİVAN KURULUMUZA YENİ KATILAN ÜYELERİMİZİN DUYURULMASI
6. YÜKSEK DİVAN KURULU ÜYELİĞİNDE 40 ve 50 YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZE PLAKETLERİNİN
KULÜP BAŞKANI TARAFINDAN VERİLMESİ
7. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI
8. DENETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI
9. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU RAPORLARI HAKKINDA GÖRÜŞME
10. KAPANIŞ