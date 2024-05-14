Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı! Sözleşme süresi belli oldu

14 May 2024 22:45 - Güncelleme : 14 May 2024 22:47

Fenerbahçe'de başkanlığa aday olduğunu duyuran Aziz Yıldırım'dan sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir açıklama gelmişti.

Başkan seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini söyleyen Aziz Yıldırım'ın dünyaca ünlü Portekizli teknik adamla anlaşmaya vardığı iddia edildi

AZİZ YILDIRIM: "MOURİNHO'NUN İSTEDİĞİ OYUNCULARI ALACAĞIZ"

Aziz Yıldırım, "Bu saatten sonra 'bizim çocuğumuz' deyip o isimlerle devam etme lüksümüz yoktur. Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze iki saat görüştüm. Görüşme sonunda kendisine, 'Fenerbahçe’nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe’ye ihtiyacın var' dedim. '2003’te Porto’da başlayan çıkışını Fenerbahçe’de de yapabilirsin' dedim. O da memnuniyetle karşıladı. Şu anda arkadaşlarla onun menajeri arasında görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak Mourinho’yu Fenerbahçe’nin başına getireceğim. Çünkü artık çocukların üzülmesini istemiyoruz. Onları mutlu mesut etmek için büyük operasyon yapmak lazım. Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını canlı izlediğini anlattı, biz de memnuniyet duyduk. Kendisi de çalışıyor." demişti.

3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI

Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe'de başkanlığa aday olacağını duyuran Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'yi analiz etmeye başladı ve şimdiden önümüzdeki sezonun hazırlıklarını sürdürüyor.