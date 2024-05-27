Aziz Yıldırım, Mourinho ile görüşmeye gideceğini açıkladı!

27 May 2024 21:04 - Güncelleme : 27 May 2024 21:07

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı lacivertliler 8-9 Haziran'da yeni başkanını seçmek için sandığa gidecek.

Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım adaylık açıklamasında takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamıştı.

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI

Aziz Yıldırım: "Sayın Ali Koç 2011'de sürekli 'Bizi ligden düşürün' diyordu. Niye düşürülüyoruz? Suç mu işledik? Biz her yerde mücadele ediyoruz. Suçla ilgili bir şey yok. Yanlış söylemler bunlar. Bu sene yine 'Biz ligden çekileceğiz' söylemleri yapılıyor. Böyle bir şey olamaz. Seni ligden düşüren güç tekrar üst lige çıkarmaz ki. Kimse o güç. O güç de belli değil."

"BİZ İKİNCİ OLUNCA KAFAMIZI YORGANA SOKARDIK"

Kadıköy'de İstanbulspor maçındaki atmosfere dikkat çeken Aziz Yıldırım, "Dün akşamki sevinç beni üzdü. Biz ikinci olduk bunlar gece eğleniyor. Biz ikinci olduğumuzda kafamızı yorgana sokup evden çıkmıyorduk. Biz Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız. Şampiyon olma mecburiyetindeyiz" dedi.

"KALİTELİ OYUNCULAR GELECEK"

Fenerbahçe'ye yıldız isimleri getireceğini vurgulayan Aziz Yıldırım, "Kaliteli ve herkesin tanıdığı oyuncuları alacağım. Şampiyon olurken kimseyi tanımam. Hakkımızı yiyen kim olursa ezer geçerim" açıklamasını yaptı.

"STAD KAPASİTESİ 60 BİN OLACAK"

Stadyumda yapacakları yeniliklere dikkat çeken Aziz Yıldırım, "Kale arkasındaki koltukları kaldıracağız. Stadyum kapasitesini 60 bin kişiye çıkaracağız. Stat akustiğini yeniden düzenleyeceğiz" diye konuştu.

"MOURİNHO İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

"Mourinho'yu getireceğiz dedik. İnşallah hafta sonu gidiyorum, görüşeceğiz ve getireceğiz." ifadelerini kullandı.