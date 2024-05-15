Aziz Yıldırım yeniden sahne alıyor... Başkan adaylığını ve yönetim listesini açıklayacak

15 May 2024 09:30 - Güncelleme : 15 May 2024 09:30

Fenerbahçe'de 1999-2019 yılları arasında 20 yıl başkanlık görevini yürüten Aziz Yıldırım, yeniden sahne alıyor. Yıldırım, bugün saat 13.30'da düzenleyeceği basın toplantısıyla yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğunu duyuracak.

MOURINHO'YU VADETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde verdiği kısa röportajda teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğünü söyleyen Yıldırım'ın, camia gündemine dair de önemli açıklamalarda bulunması ve Ali Koç yönetimini topa tutması bekleniyor.

Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada seçimin 30 - 31 Mayıs tarihlerinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 8 - 9 Haziran'da yapılacağı açıklamıştı.

ÖNETİMDEN İLK İSİMLER SIZDI

Öte yandan Yıldırım'ın yönetiminde hangi isimlere yer vereceği de merak konusu oldu. İlk sızan bilgilere göre Ferit Şahenk, Yahya Ülker, Abdullah Kiğılı, İlhan Ekşioğlu gibi güçlü isimler Yıldırım'ın muhtemel yönetim kurulunda yer alacak.