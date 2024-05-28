Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho müjdesi: "Cumartesi gidip getireceğiz"

28 May 2024 15:18 - Güncelleme : 28 May 2024 15:29

Trendyol Süper Lig'de sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin heyecanı yaşanırken yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu...

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, bugün katıldığı bir programda sarı-lacivertli taraftarlara Jose Mourinho müjdesini verdi.

"CUMARTESİ LONDRA'YA GİDİP MOURİNHO'YU GETİRECEĞİZ"

Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile Londra'da görüşeceğini belirtti.

Yıldırım, "Şampiyon olabilmek için iyi takım, iyi teknik direktör ve iyi yönetim lazım. Yönetim var. Teknik direktör olarak da en iyisini getireceğiz. En az 3-4 kaliteli transfer yapacağız. Bu hafta sonu Londra'ya gideceğim. Anlaşacağız ve Mourinho'yu getireceğiz." dedi.

"KİMİ İSTERSE ALACAĞIZ, PARA SORUNU YOK!"

Yıldırım açıklamasının devamında, "Cumartesi günü Londra'da Mourinho ile buluşacağız. Maçları izledi. Yapılacak transferleri de bana söyleyecektir. Kimi isterse alacağız. Takım hakkında ne gerekiyorsa ona göre hazırlık yapacağız. Para sorunu yok bilin. Fenerbahçe'nin her zaman parası vardır." dedi.

MOURİNHO GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI: "TÜRKİYE'DEN TEKLİF VAR"

Jose Mourinho verdiği bir röportajda geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünyaca ünlü hoca, muhabirin "Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımların teknik direktör olarak sizinle çalışmak istediğini okuyoruz." sözlerine, "Bir karar vermem gerek. Şu anda saygısızlık olmaması açısından gelen tüm teklifleri dinleme sürecindeyim. Yalnızca Türkiye'nin büyük takımlarından değil, başka yerlerden de teklifler var. İki yerden de. Her şeyi masaya koyup düşünmeliyim. Hayatımda yer alan, benim için önemli olan insanlara danışmalıyım. Birkaç hafta içinde karar vermem gerekiyor. Çünkü artık vakit geldi." şeklinde konuştu.